Csel: “Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico fatti negli ultimi decenni, sebbene non esigui, si sono rilevati ad oggi insufficienti per contrastare il combinato disposto di tutti quei fattori che rendono il nostro Paese sempre più esposto a disastri come quelli a cui abbiamo appena assistito a Senigallia e dintorni. A sostenerlo è Centro Studi Enti Locali (Csel) in un’elaborazione, per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. In una audizione parlamentare del dicembre 2020, Legambiente aveva puntato il dito, ricorda Csel, più che sulla mancanza di risorse, sull’efficacia delle misure programmate e sul modello di gestione del territorio. Secondo l’associazione, il sistema che vede il ministero ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Gliper la mitigazione delfatti negli ultimi decenni, sebbene non esigui, si sono rilevati ad oggiper contrastare il combinato disposto di tutti quei fattori che rendono il nostrosempre piùcome quelli a cui abbiamo appena assistito a Senigallia e dintorni. A sostenerlo è Centro Studi Enti Locali () in un’elaborazione, per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. In una audizione parlamentare del dicembre 2020, Legambiente aveva puntato il dito, ricorda, più che sulla mancanza di risorse, sull’efficacia delle misure programmate e sul modello di gestione del territorio. Secondo l’associazione, il sistema che vede il ministero ...

novasocialnews : Csel: 'Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri' - telodogratis : Csel: “Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri” - News24_it : Csel: 'Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri' - ledicoladelsud : Csel: “Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri” - italiaserait : Csel: “Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri” -