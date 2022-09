Chi ci sarà e chi non ci sarà più nel nuovo Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre a Luigi Di Maio non sono stati eletti Emma Bonino e Simone Pillon, tra gli altri, mentre entreranno Ilaria Cucchi e Rita Dalla Chiesa Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre a Luigi Di Maio non sono stati eletti Emma Bonino e Simone Pillon, tra gli altri, mentre entreranno Ilaria Cucchi e Rita Dalla Chiesa

emmabonino : Oggi sarà una giornata determinante per il nostro Paese. Spero che il partito più grande, ossia quello dell'astensi… - francescoseghez : Prima che inizi il delirio un commento “serio”. Il calo di affluenza (se confermato) nelle fasce sociali più povere… - danieleviotti : L’esercizio più difficile ma urgente sarà costruire l’opposizione. Non tanto parlamentare. Intendo quella politica… - giadamaarin : RT @EatingWithNjall: “chi non impara dalla storia sarà condannato a riviverla” - HManuhiri : @Adnkronos L'Italia avrà finalmente un governo espressione della maggioranza degli elettori e questi dicono che è u… -