Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: lui lascia intendere di voler restare (Di lunedì 26 settembre 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, può siglare il Rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Il punto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Rafael, attaccante del, può siglare ildel suo contratto con i rossoneri. Andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Il punto

PietroMazzara : Paolo #Maldini alla #Gazzetta: “Leao sa che il suo percorso di crescita è al #Milan. Sento di avere delle buone pos… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - Den96109848 : RT @MilanNewsit: MN - Terracciano-Fiorentina, stallo sul rinnovo. Il Milan osserva la situazione - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: MN - Terracciano-Fiorentina, stallo sul rinnovo. Il Milan osserva la situazione -