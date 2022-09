Zingaretti sfrutta la Regione per propaganda La denuncia di FdI

(Di domenica 25 settembre 2022) Conferenze stampa e annunci a ripetizione di imminenti opere e investimenti. Il tutto attuato con una tempistica studiata ad arte. E cioè per «sponsorizzare» la campagna per le Politiche del governatore del Lazio Nicola. È quanto si legge in una segnalazione inviata al Co.re.com del Lazio (la diramazione «regionale» dell'AgCom) da un gruppo di consiglieri di Fratelli d'Italia, tra cui Laura Corrotti, Chiara Colosimo e Fabrizio Ghera. Nel testo, in particolare, si sottolinea quanto avvenuto lo scorso 19 settembre, quando «in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, il presidente del Lazioe il sindaco di Roma Gualtieri hanno convocato una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti pari a 100 milioni destinati al Municipio Roma X (Ostia)». Un episodio analogo si era verificato il 12 settembre. ...

