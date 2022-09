Scuole chiuse a Napoli e Pozzuoli per allerta meteo (Di domenica 25 settembre 2022) I Sindaci di Napoli e Pozzuoli, (rispettivamente Gaetano Manfredi e Luigi Manzoni), comunicano con ordinanza la chiusura, per la giornata di domani, di Scuole, cimiteri e parchi, a causa di allerta meteo arancione. “La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito dell’allerta meteo diramata ieri di livello Arancione, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 25 settembre 2022) I Sindaci di, (rispettivamente Gaetano Manfredi e Luigi Manzoni), comunicano con ordinanza la chiusura, per la giornata di domani, di, cimiteri e parchi, a causa diarancione. “La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito dell’diramata ieri di livello Arancione, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione Il Blog di Giò.

Agenzia_Ansa : Maltempo, scuole chiuse a Napoli nella giornata di domani. Disagi nelle isole del Golfo. Auto intrappolate nel fang… - ComuneNapoli : ????Lunedì 26 settembre 2022 scuole chiuse. In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del moni… - ciropellegrino : #Napoli domani scuole chiuse (quelle non seggio elettorale) per #AllertaMeteo . A #Caserta chiuse domani e dopodomani. - Lazzaro1969 : Oggi scuole chiuse a Napoli. Per evitare che i compagni di classe passassero il tempo a perculare Di Maio.… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Maltempo, #scuole chiuse in alcuni comuni di #Campania e #Ba… -