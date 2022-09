Roma | si spoglia nudo e molesta una bambina | straniero rischia il linciaggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 settembre 2022). La verità è una cosa sacra. Ma quando c’è una guerra – anche sociale, politica – è la prima a svanire. E in Italia, diciamolo chiaramente, da qualche anno ormai, la guerra sociale e mediatica è in cima alle priorità dei professionisti dell’informazione. La guerra mediatica per accaparrarsi i lettori Come conseguenza nefasta di tutto ciò, ecco che il sensazionalismo dei tabloid è di casa, ed è l’unico modo per scazzottare con i colleghi e accaparrarsi l’attenzione del pubblico. Bisogna ”stare sul pezzo”, il che equivale a dire, bisogna attirare con ogni mezzo possibile l’attenzione degli utenti tra migliaia di altri annunci su internet. Sensazionalismo vs Verità Dunque, non deve stupire il fatto che la verità ne venga drammaticamente sepolta. Magari un nocciolo (barlume) di vero sopravvive, ma poi ci si monta su una gigantesca architettura ...