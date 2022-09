Raspadori al Napoli, Carnevali allo scoperto: “Non volevamo” (Di domenica 25 settembre 2022) Giacomo Raspadori è il volto di questa settimana calcistica. Con l’Italia si è imposto come match winner nella sfida contro l’Inghilterra e anche con il Napoli, nell’ultimo periodo, si è dimostrato capace di ottimi numeri. Il suo futuro sembra già scritto: continuando a lavorare sodo e a migliorare, potrebbe diventare il volto dell’Italia e del Napoli del futuro. Raspadori (Getty Images)Carnevali su Raspadori Presente al ‘Festival dello Sport‘, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato anche di Giacomo Raspadori e la cessione al Napoli. “Ero a San Siro è ho esultato tantissimo perché sono legato ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 settembre 2022) Giacomoè il volto di questa settimana calcistica. Con l’Italia si è imposto come match winner nella sfida contro l’Inghilterra e anche con il, nell’ultimo periodo, si è dimostrato capace di ottimi numeri. Il suo futuro sembra già scritto: continuando a lavorare sodo e a migliorare, potrebbe diventare il volto dell’Italia e deldel futuro.(Getty Images)suPresente al ‘Festival dello Sport‘, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanniha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato anche di Giacomoe la cessione al. “Ero a San Siro è ho esultato tantissimo perché sono legato ...

