Papa Francesco a Matera: "Se alziamo i muri ne resteremo imprigionati" (Di domenica 25 settembre 2022) Il Pontefice è in Basilicata per celebrare la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Nazionale. Durante l'Angelus poi Bergoglio ha pregato per la fine della guerra in Ucraina e per la situazione in Birmania: "Questa settimana mi è giunto il grido di dolore per la morte di bambini in una scuola bombardata. Che il grido di questi piccoli non resti inascoltato!"

