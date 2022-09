Rolling Stone Italia

"Vuoi intervistarmi per dimostrare che non sono dipartito". La risposta è no, a scanso di equivoci, e la battuta dimostra, se ce ne fosse bisogno, cheè più vivo che mai e lotta insieme a noi. Si è soltanto assentato per una decina d'anni. A causa di una malattia, la sclerosi multipla, che lo costringe su una sedia a rotelle. Ma ...diZ ero 23, 24, 25, 28 e 30 settembre. E il 31, il suo 72esimo compleanno. Così Renato Zero , come al solito Unico, metterà a tacere gli 'invidiosi'. Anche una caduta, in quella ... Paolo Zaccagnini: «La musica di oggi Non esiste. Il passato Irripetibile. I paragoni Da idioti» Dov’è finito il critico musicale più rock d’Italia A Dublino, da dove ci racconta un sacco di aneddoti su Lou Reed, Madonna, Springsteen. Storie di un mondo e di un giornalismo che non torneranno più ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...