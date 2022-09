Ora sono gli Stati Uniti a tifare per Giorgia Meloni premier (Di domenica 25 settembre 2022) Caro direttore, ora che il vento di centrodestra soffia forte verso Palazzo Chigi con Giorgia Meloni premier in pectore, le cancellerie di Parigi e Berlino hanno inserito la retromarcia sull'abbondante veleno versato durante la campagna elettorale italiana. Anche da Washington, dopo le fake news messe in giro sulle operazioni clandestine della Russia in 120 Paesi, è arrivato uno stop ai pregiudizi su un possibile governo italiano di centrodestra. A premere per togliere dai sospetti l'Italia è stata una diplomatica di grande esperienza come Victoria Nuland, attualmente sottosegretaria USA per gli Affari politici, la quale, nel suo lungo cursus honorum, ha servito ben cinque presidenti e undici segretari di Stato. La democratica Nuland ha così messo in riga il dipartimento di Stato e il desk europeo della CIA, sottolineando non solo che ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Caro direttore, ora che il vento di centrodestra soffia forte verso Palazzo Chigi conin pectore, le cancellerie di Parigi e Berlino hanno inserito la retromarcia sull'abbondante veleno versato durante la campagna elettorale italiana. Anche da Washington, dopo le fake news messe in giro sulle operazioni clandestine della Russia in 120 Paesi, è arrivato uno stop ai pregiudizi su un possibile governo italiano di centrodestra. A premere per togliere dai sospetti l'Italia è stata una diplomatica di grande esperienza come Victoria Nuland, attualmente sottosegretaria USA per gli Affari politici, la quale, nel suo lungo cursus honorum, ha servito ben cinque presidenti e undici segretari di Stato. La democratica Nuland ha così messo in riga il dipartimento di Stato e il desk europeo della CIA, sottolineando non solo che ...

GiovaQuez : Dai 4 agli 82 anni. Questa l'età delle vittime delle violenze sessuali dei casi indagati dalla commissione d'inchie… - RobertoBurioni : A oggi - 24/9/2022 - ci sono due vaccini disponibili per il richiamo. 1) Il mix originale/Omicron 1 2) il mix or… - marattin : Contratto o non contratto, penali o non penali, ci sono dei limiti (anche di dignità) che non possono essere supera… - frances88451672 : RT @AnnalisaNocera1: Mi chiedevo..Ma i medici,miei amici e conoscenti,con cui mi sono attaccata quando hanno iniziato a promuovere i vaccin… - GenCar5 : Questo è il meteo a #Napoli oggi e in altre parti del paese. Personalmente sono bloccato in un portone da mezz’ora… -

Tutte le novità NFT della settimana Gli NFT in questione sono stati però prontamente rimossi lasciando dietro di sé una valanga di ... Cerchiamo ora, peró, di guardare l'accaduto con distacco e oggettività. Scandalizzarsi per l'impiego ... Cardano NFT: Drunken Dragon ...vediamo l'ora di condividere con voi tutti i nostri prodotti a breve e lungo termine e speriamo di vedervi presto con noi! Disclaimer: Le opinioni e i punti di vista delle persone intervistate sono ... Agenzia ANSA OGGI 46 MILIONI DI ITALIANI AL VOTO Ai 46.127.514 elettori in Italia che domenica 25 settembre si recheranno alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica saranno consegnate due schede: ... In una villa a Gricignano di Aversa trovati 105 chili di cocaina purissima. 51enne incensurato in manette Al suo interno non ci sono piatti da lavare ma 50 pacchi di cocaina ... Un bottino che sul mercato avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro. L’arrestato ora è in carcere in attesa di giudizio. Gli NFT in questionestati però prontamente rimossi lasciando dietro di sé una valanga di ... Cerchiamo, peró, di guardare l'accaduto con distacco e oggettività. Scandalizzarsi per l'impiego ......vediamo l'di condividere con voi tutti i nostri prodotti a breve e lungo termine e speriamo di vedervi presto con noi! Disclaimer: Le opinioni e i punti di vista delle persone intervistate... Elezioni: i seggi sono aperti dalle ore 7 - Ultima Ora Ai 46.127.514 elettori in Italia che domenica 25 settembre si recheranno alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica saranno consegnate due schede: ...Al suo interno non ci sono piatti da lavare ma 50 pacchi di cocaina ... Un bottino che sul mercato avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro. L’arrestato ora è in carcere in attesa di giudizio.