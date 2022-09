LIVE MotoGP | GP Giappone 2022 in DIRETTA | fuga solitaria per Miller | ancora lontani dal podio i candidati al titolo

(Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Track limits warning per Brad Binder, che sta allungando e ora può gestire 1?5 di margine sul tandem Oira-Marquez. Sempre 8° Quartararo alle spalle di Viñales. -9il più veloce in pista ed è l’unico a girare in 1’45”. Si ritira anche la seconda Suzuki di Rins per un problema tecnico. -10 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 43 J.24:45.519 2 89 J. MARTIN +4.132 3 33 B. BINDER +6.043 4 88 M. OIRA +7.115 5 93 M. MARQUEZ +7.473 6 10 L. MARINI +9.589 7 12 M. VIÑALES +10.344 8 20 F. QUARTARARO +10.732 9 23 E. BASTIANINI +11.443 10 63 F. BAGNAIA +12.545 -11 Marini riesce finalmente a scavalcare Viñales ed è ...

/ GP Giappone 2022, Warm Up • Saranno 25 i piloti al via del Gran Premio del Giappone della. Sarà assente Joan Mir (Suzuki), infortunato: al suo posto il collaudatore Takuya Tsuda. ...Latorna a scaldare i motori e lo fa col GP del Giappone , quindicesimo appuntamento della stagione 2022 della Classe Regina del Motomondiale. La classifica piloti è attualmente così composta: ...MotoGP: Marquez dopo la pole sogna la vittoria, Zarco e Binder in prima fila. Lotta per il titolo apertissima con Bagnaia con deve recuperare dalla 12a casella. Espargarò scatta 6°, Quartararo 9° ...Il racconto in diretta del quindicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Motegi, in Giappone. Partenza prevista alle ore 8.00 di domenica 25 settembre 2022.