Juventus-Grimaldo: tentativo a gennaio? Occhi inglesi su Vlahovic e Miretti (Di domenica 25 settembre 2022) La pausa per le nazionali per ricaricare le pile, ma anche per valutare le prossime mosse. La Juventus, oltre ad a fare i conti con un inizio di stagione negativo, deve anche iniziare a lavorare per le corsie esterne. Il rinforzo potrebbe arrivare dal Portogallo. C’è stato un accostamento Juventus-Grimaldo nei giorni scorsi, col terzino che sarà oggetto di desiderio già a gennaio. Intanto l’Arsenal sembra aver messo gli Occhi su Vlahovic e Miretti. Juventus-Grimaldo: il terzino sarà prenotato a gennaio? Nelle intenzioni del club torinese, il giocatore del Benfica dovrà essere il sostituto naturale di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto e il suo rinnovo è distante anni luce. Anzi, si può dire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 settembre 2022) La pausa per le nazionali per ricaricare le pile, ma anche per valutare le prossime mosse. La, oltre ad a fare i conti con un inizio di stagione negativo, deve anche iniziare a lavorare per le corsie esterne. Il rinforzo potrebbe arrivare dal Portogallo. C’è stato un accostamentonei giorni scorsi, col terzino che sarà oggetto di desiderio già a. Intanto l’Arsenal sembra aver messo glisu: il terzino sarà prenotato a? Nelle intenzioni del club torinese, il giocatore del Benfica dovrà essere il sostituto naturale di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto e il suo rinnovo è distante anni luce. Anzi, si può dire ...

ZonaBianconeri : RT @elfometador: ??La #Juventus ha messo seriamente nel mirino il terzino sinistro spagnolo del #Benfica, Alejandro #Grimaldo, affrontato di… - elfometador : ??La #Juventus ha messo seriamente nel mirino il terzino sinistro spagnolo del #Benfica, Alejandro #Grimaldo, affron… - elfometador : RT @elfometador: ?? TERZINO SINISTRO #Juventus ?? “Nella short-list di #Cherubini ci sono due prospetti nel caso in cui dovesse partire #Pel… - diocan3322 : RT @mirkonicolino: (#Record) La #Juventus potrebbe anticipare a gennaio l'acquisto di #Grimaldo, terzino sinistro del #Benfica che va in sc… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#GdS) Secondo #Record, la #Juventus punta il terzino sinistro spagnolo del #Benfica Alejandro #Grimaldo, in scadenza d… -