Isola dei Famosi, Daniela Martina shock: ''Non potrò mai avere figli, dopo il programma non ho più avuto ciclo'' (Di domenica 25 settembre 2022) Daniela Martani lascia sotto shock i fan de L’Isola dei Famosi con una notizia assurda. L’ex naufraga non potrà mai avere bambini, e l’ha scoperto dopo la sua avventura in Honduras. Leggi su comingsoon (Di domenica 25 settembre 2022)Martani lascia sottoi fan de L’deicon una notizia assurda. L’ex naufraga non potrà maibambini, e l’ha scopertola sua avventura in Honduras.

