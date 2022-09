Iran nel caos, il governo assicura di usare il pugno duro contro le proteste dopo la morte di Mahsa Amini e attacca gli Usa per il ripristino di Internet – I video (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha assicurato che «affronterà con decisione» le proteste che stanno divampando in tutto l’Iran, così come nel resto del mondo (e ha portato a manifestazioni spontanee anche in Italia), a una settimana dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda, morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab, venendo accusata di essere dunque una badhejabì. Le manifestazioni di protesta si sono via via allargate nella maggior parte delle 31 province dell’Iran e in tutte le principali città del Paese, inclusa nella capitale Teheran. Secondo quanto riferito da fonti del governo Iraniano sono almeno 35 le persone morte ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidenteiano Ebrahim Raisi hato che «affronterà con decisione» leche stanno divampando in tutto l’, così come nel resto del mondo (e ha portato a manifestazioni spontanee anche in Italia), a una settimana dalladi, la 22enne di origine curda, morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab, venendo accusata di essere dunque una badhejabì. Le manifestazioni di protesta si sono via via allargate nella maggior parte delle 31 province dell’e in tutte le principali città del Paese, inclusa nella capitale Teheran. Secondo quanto riferito da fonti deliano sono almeno 35 le persone...

