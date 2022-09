Iran | l’appello del regista premio Oscar Asghar Farhadi | «Mobilitiamoci | le donne in piazza porteranno il cambiamento» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 25 settembre 2022) «Sono il. Avrete ascoltato le recenti notizie dall’e visto immagini diprogressiste e coraggiose che guidano le proteste per i loro diritti umani insieme agli uomini. Lottano per diritti semplici ma fondamentali che lo Stato nega loro da anni». Inizia cosìlanciato daliano, vincitore di due premicon Il cliente e Una separazione, rivolto agli artisti e agli intellettuali di tutto il mondo. Da settimane, in, sono in corso proteste di massa in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. Una morte che ha suscitato grande indignazione in tutto il mondo. ...