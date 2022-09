Fedele: “Meret non è da top club, non ha personalità” (Di domenica 25 settembre 2022) Alex Meret si è preso il Napoli sulle spalle ed è diventato il titolare indiscusso e inamovibile degli azzurri. Dopo l’addio di Ospina si è parlato insistentemente della possibilità di ingaggiare un altro portiere ma alla fine il club ha deciso di puntare fortemente sul classe ’97. L’inizio di stagione di Meret è stato importantissimo, con parate spettacolari e il risultato salvato più volte che ha permesso al Napoli di tenere il vantaggio in diverse occasioni. Napoli rinnovo Meret (Getty Images)Fedele contro Meret: “Non ha personalità” Nonostante 9 partite di altissimo livello, Enrico Fedele, opinionista ed ex dirigente, ha criticato pesantemente Alex Meret e la sua personalità a Tele A. “Se fossi il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 settembre 2022) Alexsi è preso il Napoli sulle spalle ed è diventato il titolare indiscusso e inamovibile degli azzurri. Dopo l’addio di Ospina si è parlato insistentemente della possibilità di ingaggiare un altro portiere ma alla fine ilha deciso di puntare fortemente sul classe ’97. L’inizio di stagione diè stato importantissimo, con parate spettacolari e il risultato salvato più volte che ha permesso al Napoli di tenere il vantaggio in diverse occasioni. Napoli rinnovo(Getty Images)contro: “Non ha” Nonostante 9 partite di altissimo livello, Enrico, opinionista ed ex dirigente, ha criticato pesantemente Alexe la suaa Tele A. “Se fossi il ...

