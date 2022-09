Covid, diminuiscono i contagi nel Lazio: il bollettino di oggi 25 settembre (Di domenica 25 settembre 2022) Covid Lazio. In vista dell’arrivo della stagione fredda cresce l’apprensione degli esperti che consigliano di procedere con la duplice vaccinazione: quella contro il Covid e quella contro l’influenza. Ma oggi — domenica 25 settembre, il numero dei nuovi positivi è leggermente in discesa. Nella fattispecie, sono 1.834 i nuovi contagi quest’oggi in regione. Covid Lazio: i dati di oggi 25 settembre Ma ecco i dati completi del consueto report giornaliero: 1.834 nuovi contagi 333 ricoverati 25 terapie intensive 0 decessi 1041 guariti Il bollettino delle Asl Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 332 0 Asl Roma 2 317 0 Asl Roma 3 202 0 Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022). In vista dell’arrivo della stagione fredda cresce l’apprensione degli esperti che consigliano di procedere con la duplice vaccinazione: quella contro ile quella contro l’influenza. Ma— domenica 25, il numero dei nuovi positivi è leggermente in discesa. Nella fattispecie, sono 1.834 i nuoviquest’in regione.: i dati di25Ma ecco i dati completi del consueto report giornaliero: 1.834 nuovi333 ricoverati 25 terapie intensive 0 decessi 1041 guariti Ildelle Asl Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 332 0 Asl Roma 2 317 0 Asl Roma 3 202 0 Asl Roma ...

CorriereCitta : Covid, diminuiscono i contagi nel Lazio: il bollettino di oggi 25 settembre - AnsaSardegna : Covid: contagi in calo e un morto in Sardegna. Tasso di positività del 13,2%, diminuiscono i ricoveri #ANSA - CN24_tv : Covid, nuovi casi stabili (+536) mentre diminuiscono i ricoveri (-5) ?? QUI ? - infoitinterno : Covid, i dati Gimbe: diminuiscono i nuovi casi in Sicilia (-1,5%) - infoitinterno : Diminuiscono i ricoveri per Covid, 101 contagiati in provincia di Lodi -