Berlusconi in coda al seggio: «Ho fatto una caduta di 5 metri: potevo uccidermi» (Di domenica 25 settembre 2022) In coda per votare al suo seggio in centro a Milano, Silvio Berlusconi ha raccontato di aver avuto un incidente di recente che poteva avere per lui conseguenze nefaste. L’ex premier, 86 anni il prossimo 29 settembre, ha spiegato di aver fatto una caduta nei giorni scorsi: «Ho fatto un volo di 5 metri – ha detto a chi gli era vicino – potevo uccidermi». Il leader di Forza Italia ha poi rispolverato il repertorio di commenti sugli altri leader, con il classico: «Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo? Rimango solo io che ho lavorato, il cretino sono io». C’è stato anche spazio per un siparietto con l’inviato delle Iene, che ha provato a far cantare all’ex premier Bella Ciao, ma senza riuscirci: «No ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Inper votare al suoin centro a Milano, Silvioha raccontato di aver avuto un incidente di recente che poteva avere per lui conseguenze nefaste. L’ex premier, 86 anni il prossimo 29 settembre, ha spiegato di averunanei giorni scorsi: «Houn volo di 5– ha detto a chi gli era vicino –». Il leader di Forza Italia ha poi rispolverato il repertorio di commenti sugli altri leader, con il classico: «Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo? Rimango solo io che ho lavorato, il cretino sono io». C’è stato anche spazio per un siparietto con l’inviato delle Iene, che ha provato a far cantare all’ex premier Bella Ciao, ma senza riuscirci: «No ...

EreGius : @berlusconi Come la coda per entrare nei ristoranti? - ZenatiDavide : Milano, Berlusconi vota a Milano insieme a Marta Fascina. I due si scambiano un bacio in coda al seggio elettorale:… - glucosata : Milano, Berlusconi vota a Milano insieme a Marta Fascina. I due si scambiano un bacio in coda al seggio elettorale… - renzi_andrea : RT @localteamtv: Milano, Silvio Berlusconi e Marta Fascina si scambiano un bacio in coda al seggio elettorale #silvioberlusconi #martafasci… - FabioTraversa : RT @localteamtv: Milano, Silvio Berlusconi e Marta Fascina si scambiano un bacio in coda al seggio elettorale #silvioberlusconi #martafasci… -