Wijnaldum in Giappone? La speranza della Roma (Di sabato 24 settembre 2022) Roma - Tiago Pinto si è concesso qualche giorno di vacanza in Portogallo , approfittando della pausa per le nazionali. Ma si sta tenendo informato su tutte le novità che riguardano i giocatori della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022)- Tiago Pinto si è concesso qualche giorno di vacanza in Portogallo , approfittandopausa per le nazionali. Ma si sta tenendo informato su tutte le novità che riguardano i giocatori...

romaforever_it : Wijnaldum in Giappone? La speranza della Roma - asromaliveit1 : ?? Possibile rientro anticipato per #Wijnaldum. Secondo il 'Corriere dello Sport' l'olandese potrebbe tornare in gru… - ReteSport : ?? La #Roma spera di riaccogliere #Wijnaldum nella tournèe in Giappone ?? - 7ettedecoppe : #Wijnaldum farà parte del training campus in Giappone a Novembre. #AsRoma - salvione : Wijnaldum in Giappone? La speranza della Roma -