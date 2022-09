Ultime Notizie – Incidente nell’Aretino, auto esce di strada e si ribalta: morto 26enne (Di sabato 24 settembre 2022) Alle ore 3.25 nel centro abitato di Gragnano nel Comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un’auto è uscita di strada ribaltandosi. L’uomo alla guida – un ragazzo di 26 anni residente a Pieve Santo Stefano – nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari, è deceduto sul posto. Lo comunica l’Asl di Arezzo. Per i rilievi del caso sono presenti i Carabinieri di Sansepolcro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Alle ore 3.25 nel centro abitato di Gragnano nel Comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un’è uscita dindosi. L’uomo alla guida – un ragazzo di 26 anni residente a Pieve Santo Stefano – nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari, è deceduto sul posto. Lo comunica l’Asl di Arezzo. Per i rilievi del caso sono presenti i Carabinieri di Sansepolcro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

