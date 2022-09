MediasetTgcom24 : Sansepolcro (Arezzo), auto esce di strada: muore 26enne #pievesantostefano #arezzo #sansepolcro - Nazione_Arezzo : Sansepolcro: addio al maestro Ivo Pasquetti, figura di spicco provinciale del vecchio Psdi - PetrelliFlavia : Borghi d'Italia: #Sansepolcro in provincia di Arezzo ?? - venti4ore : Dal 27 novembre Migliavacca prenderà la guida della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro - Nazione_Arezzo : Rufini e Pareggi esaltano il Foiano E il Sansepolcro cade al Buitoni -

commenta Un 26enne è morto mentre si trovava alla guida della sua auto, che si è ribaltata. L'incidente stradale è avvenuto nella notte nel centro abitato di Gragnano, a). Nonostante l'intervento dei medici del 118, il 26enne è deceduto. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente.L'auto, condotta dal giovane, di Pieve Santo Stefano (), è uscita di strada ribaltandosi. Nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari del 118 il 26enne è deceduto. I soccorsi sono stati portati anche dai vigili del fuoco e anche dai ...incidente mortale Sansepolcro oggi: Muore a 26 anni, ribaltandosi in auto. La vittima era di Pieve santo Stefano.Un 26enne è morto mentre si trovava alla guida della sua auto, che si è ribaltata. L'incidente stradale è avvenuto nella notte nel centro abitato di Gragnano, a Sansepolcro (Arezzo). Nonostante l'inte ...