Salernitana, Dia: "Qui posso giocare tanto, sono contentissimo" (Di sabato 24 settembre 2022) Salernitana DIA- La Salernitana continua il suo lavoro in rifinitura, nonostante la sosta nazionali per la Nations League. Buona preparazione servita da Nicola, dopo lo stop interno contro il Lecce. Il nuovo attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, ha espresso tutta la sua felicità nell'aver scelto i Campani. L'ex Villareal, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, di seguito le sue parole: Sul primo goal alla Sampdoria: "Emozione fortissima il gol che ho segnato alla Sampdoria, ma l'esultanza è stata un disastro. Ho messo la palla in rete, ho alzato lo sguardo verso la gente che veniva giù come un fiume dai gradoni quasi ad abbracciarmi, ma poi con la coda dell'occhio ho visto il guardalinee che sbandierava. L'anno scorso ho giocato per la prima volta in Champions, ma a me interessa stare in campo". Sul minutaggio concesso da ...

