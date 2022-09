Manorrr_r : RT @GiovannaGiallo1: Questa è pazza. Completa. Ma mi piace ???? #AlparslanBüyükSelçuklu - ElevenItaly : RT @grande_flagello: Ho riassunto tutta questa pazza campagna elettorale in 2 minuti #elezionipolitiche2022 - Lucinthemiddle : @boyshjt__ questa è pazza - gattoeuropeo27 : RT @grande_flagello: Ho riassunto tutta questa pazza campagna elettorale in 2 minuti #elezionipolitiche2022 - francym97_ : RT @grande_flagello: Ho riassunto tutta questa pazza campagna elettorale in 2 minuti #elezionipolitiche2022 -

ilGiornale.it

Lo ha confessato il diretto interessato in un'intervista concessa a Repubblicamattina: ... in ogni caso, immaginare che proprio lui, in unadomenica di settembre, sarà costretto a votare ...prima parte della stagione è un assaggio: abbiamo tanti progetti da sviluppare quest'anno.' ... da Colapesce alla Strega di Port'Alba, da Sansevero a Giovanna La. In scena ci saranno Diego ... "Questa è pazza...". Bufera social su Elenoire Ferruzzi Nelle ultime ore l'icona trans è stata travolta dalle critiche per la dinamica creata con Luca Salatino nella Casa. Per Elenoire l'ex tronista sarebbe invaghito di lei: "Ma non può dirlo". E il web è ...Lady Raspadori è letteralmente pazza di Napoli, mentre il compagno fa faville in Nazionale, lei si gode la bellezza della città in riva al Golfo.