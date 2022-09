MotoGp Giappone, Marquez torna in pole dopo 1.071 giorni (Di sabato 24 settembre 2022) Lo spagnolo Marc Marquez torna in pole position dopo 1.071 giorni. Lo fa nel Gp del Giappone a Motegi dove ci riuscì l'ultima volta, nel 2019. Il pilota della Honda ha fatto segnare il miglior tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Lo spagnolo Marcinposition1.071. Lo fa nel Gp dela Motegi dove ci riuscì l'ultima volta, nel 2019. Il pilota della Honda ha fatto segnare il miglior tempo ...

FBiasin : Eccoci qui col fine settimana sportivo: - Non c’è la #SerieA. - Neanche gli altri campionati, ovvio. - Non c’è la… - telodogratis : MotoGp Giappone, Marquez torna in pole dopo 1.071 giorni - OdeonZ__ : GP Giappone, grande pole di Marquez: re della pioggia. 9° Quartararo, 12° Bagnaia - OdeonZ__ : Motegi, Marc Marquez felice: 'Pole molto significativa, ho guidato come voglio io' - News24_it : MotoGp Giappone, Marquez torna in pole dopo 1.071 giorni -