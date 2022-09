MONDIALI CICLISMO, SFIDA TOTALE ALL’ALBA: VAN AERT CONTRO TUTTI (Di sabato 24 settembre 2022) Come una classica, ma dall’altra parte del mondo. Con la necessità di rimettere la sveglia un po’ più presto del solito, una buona abitudine che di solito “risparmia” la domenica mattina, ma che stavolta non può prescindere dalla voglia di vedere ancora una volta Wout Van AERT e Mathieu van der Poel darsene di santa ragione per inseguire una sogno a cinque colori. L’iride sullo sfondo bianco, il simbolo più autentico del CICLISMO, da due anni a questa parte è appannaggio unicamente di Julian Alaphilippe: difficile che il moschettiere francese faccia tris, emulando quanto fatto da Peter Sagan tra il 2015 e il 2017 (a proposito: lo slovacco si schiererà anche quest’anno, anche se nessuno sembra dargli credito), perché la condizione è quella che è dopo la lussazione alla spalla rimediata il 31 agosto alla Vuelta. E allora TUTTI gli occhi ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 24 settembre 2022) Come una classica, ma dall’altra parte del mondo. Con la necessità di rimettere la sveglia un po’ più presto del solito, una buona abitudine che di solito “risparmia” la domenica mattina, ma che stavolta non può prescindere dalla voglia di vedere ancora una volta Wout Vane Mathieu van der Poel darsene di santa ragione per inseguire una sogno a cinque colori. L’iride sullo sfondo bianco, il simbolo più autentico del, da due anni a questa parte è appannaggio unicamente di Julian Alaphilippe: difficile che il moschettiere francese faccia tris, emulando quanto fatto da Peter Sagan tra il 2015 e il 2017 (a proposito: lo slovacco si schiererà anche quest’anno, anche se nessuno sembra dargli credito), perché la condizione è quella che è dopo la lussazione alla spalla rimediata il 31 agosto alla Vuelta. E alloragli occhi ...

