Mercalli a TPI | “Marche? Era impossibile prevedere”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 settembre 2022) Per quanto sofisticate le previsioni di oggi non sono in grado dil’intensità di un temporale e la sua esatta collocazione. Come è accaduto per le. «Ma in futuro», spiega il meteorologo Luca, «saremo in grado di fare previsioni a un mese, forse con il tempo a sei mesi o un anno». Il temporale che ha devastato leci ricorda gli effetti dei cambiamenti climatici e la difficoltà dieventi estremi. Questo evento era prevedibile da voi meteorologi, almeno in tendenza? «Era previsto, tanto è vero che sull’Umbria e sullec’erano rispettivamente un’allerta arancione, che è già una classe molto elevata, e una gialla, che richiede pur sempre forte attenzione e vigilanza. L’allerta si dà sia in previsione di fenomeni intensi ma anche per la loro ...