Maltempo: ricerche su fiume e terra continuano per Brunella (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il ritrovamento ieri pomeriggio del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, a Passo Ripe di Trecastelli (Ancona), in un campo a 150 mt dal fiume Nevola, che ha fatto salire a 12 il bilancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il ritrovamento ieri pomeriggio del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, a Passo Ripe di Trecastelli (Ancona), in un campo a 150 mt dalNevola, che ha fatto salire a 12 il bilancio ...

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, tra fango e alberi abbattuti proseguono in provincia di #Ancona le ricerche delle persone disper… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, 250 #vigilidelfuoco impegnati nella zona di #Ancona, 100 in quella di #PesaroUrbino, 600 e 300 g… - CorriereUmbria : Marche senza tregua, nuova allerta meteo. Continuano le ricerche dei due dispersi dopo l'alluvione #maltempo… - infoitinterno : Maltempo: ricerche sub verso foce e di nuovo vicino auto -