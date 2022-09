L’inquietudine che di notte scava nell’anima (Di sabato 24 settembre 2022) Di Vincenzo Calafiore 25 Settembre 2022 Udine “…è facile nel giorno soffocato dai ritmi della vita soprassedere o dimenticare… Ma di notte lei, L’inquietudine scava nell’animo e tutto cambia non sei più lo stesso….” Vincenzo Calafiore Quello che fino a ieri credevamo fosse “ per sempre “, quello che ci è apparso ai nostri occhi oggi è un impallidito ricordo e, una nuova vita che non ci aspettavamo è già qui, in atto. Questo che si sta verificando è il racconto più lungo, centrale degli otto già finiti, il gregge umano ormai è quasi tutto dentro i recinti, pur potendo vivere autonomamente ( fino a un certo limite ) le “ pecore “ sono legate dai luoghi, dagli usi e costumi, anche se differenti. Le accomuna lo stesso sentire scavare sotto terra,è come se temessero di sentirsi mancare la propria terra, sotto i ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 settembre 2022) Di Vincenzo Calafiore 25 Settembre 2022 Udine “…è facile nel giorno soffocato dai ritmi della vita soprassedere o dimenticare… Ma dilei,nell’animo e tutto cambia non sei più lo stesso….” Vincenzo Calafiore Quello che fino a ieri credevamo fosse “ per sempre “, quello che ci è apparso ai nostri occhi oggi è un impallidito ricordo e, una nuova vita che non ci aspettavamo è già qui, in atto. Questo che si sta verificando è il racconto più lungo, centrale degli otto già finiti, il gregge umano ormai è quasi tutto dentro i recinti, pur potendo vivere autonomamente ( fino a un certo limite ) le “ pecore “ sono legate dai luoghi, dagli usi e costumi, anche se differenti. Le accomuna lo stesso sentirere sotto terra,è come se temessero di sentirsi mancare la propria terra, sotto i ...

