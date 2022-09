Lazio, le condizioni di Immobile: Sarri in ansia (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Niente Inghilterra per Ciro Immobile , almeno non in campo. Si è scatenato in tribuna tra indicazioni e festeggiamenti dopo l'1 - 0 firmato Raspadori. Poi ha esultato sui social: "Bravi ragazzi"... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Niente Inghilterra per Ciro, almeno non in campo. Si è scatenato in tribuna tra indicazioni e festeggiamenti dopo l'1 - 0 firmato Raspadori. Poi ha esultato sui social: "Bravi ragazzi"...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, le condizioni di Immobile: previsti altri esami alla coscia - sportli26181512 : Lazio, le condizioni di Immobile: previsti altri esami alla coscia: L’attaccante in Nazionale ha saltato la sfida c… - LALAZIOMIA : Lazio, le condizioni di Immobile: previsti altri esami alla coscia - LazioChannel : Infortunio Immobile, Mancini : 'Resta in ritiro, spero di averlo per Ungheria Italia' #Immobile #Italia #Lazio -