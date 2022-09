Laver Cup oggi, Berrettini giocherà il doppio con Djokovic! Programma, orario, tv, streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo la grande commozione di ieri per l’ultimo match in carriera di Roger Federer, è il momento di un’altra giornata all’O2 Arena di Londra per la Laver Cup 2022. Quest’oggi scenderà in campo Matteo Berrettini e lo spettacolo di certo non mancherà. L’azzurro giocherà nel primo singolare di giornata contro il canadese Felix Auger-Aliassime e poi nel doppio serale insieme al serbo Novak Djokovic contro l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Jack Sock. La partita tra Berrettini/Djokovic (team Europa) e De Minaur/Sock (team Resto del mondo) sarà il secondo e ultimo incontro serale, in seguito dunque al singolare tra lo stesso Djokovic e Frances Tiafoe. L’incontro si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo la grande commozione di ieri per l’ultimo match in carriera di Roger Federer, è il momento di un’altra giornata all’O2 Arena di Londra per laCup 2022. Quest’scenderà in campo Matteoe lo spettacolo di certo non mancherà. L’azzurronel primo singolare di giornata contro il canadese Felix Auger-Aliassime e poi nelserale insieme al serbo Novak Djokovic contro l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Jack Sock. La partita tra/Djokovic (team Europa) e De Minaur/Sock (team Resto del mondo) sarà il secondo e ultimo incontro serale, in seguito dunque al singolare tra lo stesso Djokovic e Frances Tiafoe. L’incontro si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in direttasu Discovery+, Eurosport Player, ...

