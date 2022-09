Juve verso il Bologna | Allegri ne recupera sei

(Di sabato 24 settembre 2022) TORINO - Uno in meno. E sei in più. Numeri alla mano, dopo la sosta può davvero iniziare un nuovo percorso per ladi Max. È sempre un cammino in cui i bianconeri si trovano condannati a ...

Tuttosport

TORINO - Uno in meno. E sei in più. Numeri alla mano, dopo la sosta può davvero iniziare un nuovo percorso per ladi Max Allegri . È sempre un cammino in cui i bianconeri si trovano condannati a vincere, sempre e comunque: la classifica in campionato parla chiaro, quella in Champions è decisamente più ...Allegri ©LaPresseProprio in relazione al centrocampo dellanelle scorse sessioni si è parlato ... nonostante un accordo che per ora vala sua conclusione naturale. Non è però detta l'ultima ... Juve verso il CdA: ecco cosa deciderà I bianconeri si trovano condannati a vincere: numeri alla mano, dopo la sosta può davvero iniziare un nuovo percorso ...Come racconta il Corriere dello Sport, ci saranno uomini in più per Massimiliano Allegri nelle prossime partite. Quello in meno invece risponde al nome d ...