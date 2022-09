Gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 24 settembre da Umberto Tozzi a Raf e i Dik Dik (Di sabato 24 settembre 2022) Sono tanti gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 24 settembre. Cosa vedremo nella seconda puntata dello show di Amadeus dall’Arena di Verona? Artisti italiani ed internazionali saliranno sul palco dell’anfiteatro scaligero, o meglio sono già saliti. Lo show è infatti stato registrato qualche settimana fa per essere trasmesso in differita sul primo canale Rai. Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, quello di sabato 24 settembre è il secondo dei tre show. La terza parte andrà in scena la prossima settimana. Arena Suzuki giunge alla sua seconda edizione e, dopo il successo della prima, si apre anche alla musica degli anni ’90. Interpreti italiani ed internazionali ci porteranno indietro nel tempo cantando successi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Sono tanti glidisuil 24. Cosa vedremo nella seconda puntata dello show di Amadeus dall’di Verona? Artisti italiani ed internazionali saliranno sul palco dell’anfiteatro scaligero, o meglio sono già saliti. Lo show è infatti stato registrato qualche settimana fa per essere trasmesso in differita sul primo canale Rai. Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, quello di sabato 24è il secondo dei tre show. La terza parte andrà in scena la prossima settimana.giunge alla sua seconda edizione e, dopo il successo della prima, si apre anche alla musica degli anni ’90. Interpreti italiani ed internazionali ci porteranno indietro nel tempo cantando successi ...

