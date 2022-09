GF Vip, Elenoire delira contro Luca per essere stata rifiutata. Ha architettato tutto per visibilità? E sbuca un video! (Di sabato 24 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi con Sara Manfuso (US Endemol Shine) Sono bastati soltanto sei giorni per far “perdere la brocca” a Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip. Convinta, senza nessuna ragione apparente, che Luca Salatino sia interessato a lei ma che si vergogni ad ammetterlo per via del suo passato da transessuale, la donna è letteralmente esplosa contro il coinquilino, lanciandogli delle accuse pesantissime e palesemente prive di fondamento. Elenoire Ferruzzi sbrocca contro Luca Salatino…#GFVIP pic.twitter.com/3HXC1sSj1y — Roberto Mallò (@robymallo) September 24, 2022 tutto è partito dalla diretta di giovedì scorso, quando è stata mostrata una clip sull’avvicinamento amichevole tra Luca ed ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 settembre 2022)Ferruzzi con Sara Manfuso (US Endemol Shine) Sono bastati soltanto sei giorni per far “perdere la brocca” aFerruzzi al Grande Fratello Vip. Convinta, senza nessuna ragione apparente, cheSalatino sia interessato a lei ma che si vergogni ad ammetterlo per via del suo passato da transessuale, la donna è letteralmente esplosail coinquilino, lanciandogli delle accuse pesantissime e palesemente prive di fondamento.Ferruzzi sbroccaSalatino…#GFVIP pic.twitter.com/3HXC1sSj1y — Roberto Mallò (@robymallo) September 24, 2022è partito dalla diretta di giovedì scorso, quando èmostrata una clip sull’avvicinamento amichevole traed ...

