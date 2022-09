Federer esce di scena con una sconfitta ma tra gli applausi e i tributi del mondo del tennis (Di sabato 24 settembre 2022) A 14 mesi dalla sua ultima apparizione in un campo da tennis e dopo oltre 24 anni di leggendaria carriera, Roger Federer ha giocato la sua ultima partita che però non si è conclusa con una sua vittoria al fianco dell’amico-rivale Rafa Nadal. Seppur non raccontando di un trionfo, Re Roger scrive l’ultima pagina di un romanzo che senza dubbi è da considerarsi tra i più belli della storia dello sport. L’ultima partita di Federer è una vittoria nella sconfitta Se le difficoltà di Federer in termini di mobilità e costanza nel gioco da fondocampo sono evidenti e ovviamente pronosticati prima del match, è anche vero che il tocco vellutato dello svizzero sotto rete, da solo, basta a far brillare gli occhi dei milioni di appassionati che da tutto il mondo hanno seguito il suo ultimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) A 14 mesi dalla sua ultima apparizione in un campo dae dopo oltre 24 anni di leggendaria carriera, Rogerha giocato la sua ultima partita che però non si è conclusa con una sua vittoria al fianco dell’amico-rivale Rafa Nadal. Seppur non raccontando di un trionfo, Re Roger scrive l’ultima pagina di un romanzo che senza dubbi è da considerarsi tra i più belli della storia dello sport. L’ultima partita diè una vittoria nellaSe le difficoltà diin termini di mobilità e costanza nel gioco da fondocampo sono evidenti e ovviamente pronosticati prima del match, è anche vero che il tocco vellutato dello svizzero sotto rete, da solo, basta a far brillare gli occhi dei milioni di appassionati che da tutto ilhanno seguito il suo ultimo ...

