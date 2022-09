Enrico Mentana, la reazione per il rifiuto di Berlusconi. Cosa dice in diretta (Di sabato 24 settembre 2022) Silvio Berlusconi lascia a bocca asciutta il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che lo aveva invitato per l'ultimo giro di interviste prima del silenzio elettorale. Il presidente di Forza Italia infatti ha rifiutato l'invito a partecipare a L'ultima parola, ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Silviolascia a bocca asciutta il direttore del Tg La7che lo aveva invitato per l'ultimo giro di interviste prima del silenzio elettorale. Il presidente di Forza Italia infatti ha rifiutato l'invito a partecipare a L'ultima parola, ...

pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - TgLa7 : 'Ho sensibilità particolare verso le partite Iva, che devono pagare l'acconto sui proventi dell'anno futuro' così… - TgLa7 : ??Tra poco L'ultima Parola, i leader della campagna elettorale intervistati da Enrico Mentana ?? Segui la diretta a… - dimitrimazzoni : RT @byoblu: Grande lite tra @MarcoRizzoPC (ISP) ed Enrico Mentana a due giorni dal voto. 'Lei è potente con i deboli e debole con i potenti… - blago_kirov : RT @pdnetwork: 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a @EnricoLetta a… -