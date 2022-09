Elisabetta Gregoraci, Giaele De Donà torna all’attacco: “Sono meglio di lei” (Di sabato 24 settembre 2022) Giovedì sera Giaele De Donà ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip lanciando una shade a Elisabetta Gregoraci. Durante la clip di presentazione la ragazza ha dichiarato: “Mio marito mi tratta come una principessa, anzi, come una regina. Poi è stato sicuramente lui ad inserirmi nell’high society internazionale. Adesso ho la mia tecnica per riconoscere ricchezza e ricchezza. La vera domanda è ‘ma hai un jet privato? Ma quanti finestrini ha?’, ‘hai uno yacht, ma quante cabine ha?’. Io e lui abbiamo un matrimonio non convenzionale. Sono stata al centro di qualche gossip, come con Flavio Briatore. Mi hanno anche paragonato ad Elisabetta Gregoraci. Ma per favore dai, mi potevano solo pulire le scarpe! Questa era troppo brutta?” Strike a pose! ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022) Giovedì seraDeha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip lanciando una shade a. Durante la clip di presentazione la ragazza ha dichiarato: “Mio marito mi tratta come una principessa, anzi, come una regina. Poi è stato sicuramente lui ad inserirmi nell’high society internazionale. Adesso ho la mia tecnica per riconoscere ricchezza e ricchezza. La vera domanda è ‘ma hai un jet privato? Ma quanti finestrini ha?’, ‘hai uno yacht, ma quante cabine ha?’. Io e lui abbiamo un matrimonio non convenzionale.stata al centro di qualche gossip, come con Flavio Briatore. Mi hanno anche paragonato ad. Ma per favore dai, mi potevano solo pulire le scarpe! Questa era troppo brutta?” Strike a pose! ...

BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci, Giaele De Donà torna all’attacco: “Sono meglio di lei” - gregoraci_queen : RT @TelemiaLaTv: A Siderno Superiore Elisabetta Gregoraci per girare Calabria Straordinaria - TelemiaLaTv : A Siderno Superiore Elisabetta Gregoraci per girare Calabria Straordinaria - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci in giro per Milano con il nuovo fidanzato - chemimanca : RT @atrotnoc: alfonso signorini costretto a leggere un tweet velatamente contro elisabetta gregoraci #gfvip -