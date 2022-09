Argentina | Messi | “Passato un brutto periodo | adesso sto bene”

(Di sabato 24 settembre 2022) “Mi sento, diverso dall’anno scorso. Sapevo che sarebbe stato così. Houn, ora sono più concentrato sul club. La verità è che mi sento meglio. Mi diverto ancora.” Queste le parole incoraggianti di Lionel, fantasista dell’e del Psg, dopo la doppietta nel successo per 3-0 della sua nazionale contro l’Honduras all’Hard Rock Stadium di Miami. Sul Mondiale, ormai alle porte, il fuoriclasse del Psg ha aggiunto: “Siamo molto eccitati ed emozionati. Manca ancora un po’, ma per ora dobbiamo starenei nostri club per arrivare in forma a novembre. Siamo ansiosi ma dobbiamo stare calmi. Abbiamo una grande squadra”. SportFace.

Così Lionel, attaccante della nazionalee del Psg, dopo il successo dell'Albiceleste che ha battuto 3 - 0 l'Honduras all'Hard Rock Stadium di Miami. Parlando del Mondiale, ormai alle ...'Mi spiace che l'Italia non è al Mondiale, ma in tanti mi dicono che tiferanno per l'. ... Sarà l'ultimo Mondiale diNon si sa, spero che per lui sia un Mondiale molto importante, ...'Dobbiamo arrivare all'appuntamento Mondiale nel migliore dei modi'