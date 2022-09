Un venerdì sereno | poi torna l’instabilità | sabato piogge su tutta la regione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lungo il bordo orientale dell’alta pressione delle Azzorre, ben piazzata sul medio Atlantico, scivola una moderata saccatura nord-atlantica, la quale tenderà ad affondare sulla penisola Iberica. La rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali porrà le basi per un certo peggioramento del tempo nel corso di, con ritorno didiffuse sula. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo.23 settembre 2022 Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cieloo poco nuvoloso. In giornata tendenza ad ingresso di innocua nuvolosità sparsa, per lo più di tipo medio-alta. Nella sera ispessimento della coltre nuvolosa ad iniziare dalle basse pianure, con passaggio a cielo ...