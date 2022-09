Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina è diventato uno stato nazista completamente totalitario lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov durante la riunione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vedremo il risultato del voto in Italia ci sono state anche le elezioni Svezia se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo degli strumenti come nel caso di Polonia Ungheria lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der liner rispondendo una domanda a princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia dato che è stato fatto notare tra i candidati vi sono figure vicino a Putin quella di ieri è stata una giornata di terremoti e vari fenomeni sismici registrati si può dire in tutta Italia a partire dalle scosse del mattino in provincia di ...