Problemi di visto per Tuchel: ora rischia l’espulsione dal Regno Unito (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, non sta attraversando un buon periodo. Dopo l’esonero subito dai Blues infatti l’allenatore tedesco, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, rischierebbe di essere espulso dal Regno Unito. Il problema principale relativo a questa vicenda riguarda il visto di Tuchel, dato che con la Brexit la vita per i cittadini europei è diventata più complicata. Il tecnico attualmente risulta disoccupato e, per questo motivo, non può chiedere un nuovo visto. Una volta terminato il suo contratto avrà novanta giorni di tempo per lasciare il Paese. La deadline si sta avvicinando e Tuchel deve trovare al più presto una soluzione o magari una nuova panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex tecnico del Chelsea, Thomas, non sta attraversando un buon periodo. Dopo l’esonero subito dai Blues infatti l’allenatore tedesco, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, rischierebbe di essere espulso dal. Il problema principale relativo a questa vicenda riguarda ildi, dato che con la Brexit la vita per i cittadini europei è diventata più complicata. Il tecnico attualmente risulta disoccupato e, per questo motivo, non può chiedere un nuovo. Una volta terminato il suo contratto avrà novanta giorni di tempo per lasciare il Paese. La deadline si sta avvicinando edeve trovare al più presto una soluzione o magari una nuova panchina. SportFace.

sportface2016 : Problemi di visto per #Tuchel: ora rischia l'espulsione dal Regno Unito #Chelsea - Angelredblack1 : @pisto_gol Troppi in difficoltà. Ho visto gente togliersi la vita per problemi economici o padri di famiglia disper… - Alex7565954163 : @LiaQuartapelle Perché non vai in Iran a trattare di questi problemi visto che sei per la libertà delle donne...sei… - TrueLoveDany : @sonoiotac Probabilmente sa che può essere un personaggio forte. Però è scorretta, visto che fino a ieri scherzava… -