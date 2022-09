Pierluigi Diaco va lungo con il promo, Milo Infante su tutte le furie: “Iniziamo con 7 minuti di ritardo, dovremmo cambiare titolo al programma” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo aver cancellato “Detto Fatto“, Rai2 ha deciso di puntare fortemente su “BellaMa‘” condotto da Pierluigi Diaco. Un programma che punta sul confronto generazionale, da una parte i boomer dall’altra la Generazione Z, accompagnato da qualche polemica, da una lunghissima preparazione e da un forte battage pubblicitario. Dopo circa due settimane la trasmissione sta però facendo i conti con ascolti particolarmente bassi, spesso inferiori al 3% di share, lontana anche dai numeri, già non entusiasmanti, della trasmissione guidata da Bianca Guaccero. Si cercherà di correre ai ripari con le prime modifiche, nell’attesa il giornalista alle 14, subito dopo il Tg2, fa irruzione sulla seconda rete per lanciare le anticipazioni della puntata in onda dalle 15.15. Lancio e pubblicità che fanno slittare sempre di più “Ore 14” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo aver cancellato “Detto Fatto“, Rai2 ha deciso di puntare fortemente su “BellaMa‘” condotto da. Unche punta sul confronto generazionale, da una parte i boomer dall’altra la Generazione Z, accompagnato da qualche polemica, da una lunghissima preparazione e da un forte battage pubblicitario. Dopo circa due settimane la trasmissione sta però facendo i conti con ascolti particolarmente bassi, spesso inferiori al 3% di share, lontana anche dai numeri, già non entusiasmanti, della trasmissione guidata da Bianca Guaccero. Si cercherà di correre ai ripari con le prime modifiche, nell’attesa il giornalista alle 14, subito dopo il Tg2, fa irruzione sulla seconda rete per lanciare le anticipazioni della puntata in onda dalle 15.15. Lancio e pubblicità che fanno slittare sempre di più “Ore 14” di ...

