Ospedale di Napoli: Concorso per 1 Dirigente Analista (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Dirigente Analista per l’UOC Gref. Viene offerto inquadramento con contratto a a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Analista da assegnare alla UOC GREF dell'AORN «A. Cardarelli». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeper l’UOC Gref. Viene offerto inquadramento con contratto a a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale dida assegnare alla UOC GREF dell'AORN «A. Cardarelli». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». ...

repubblica : Bolletta shock all'ospedale Cardarelli: 11 milioni e mezzo per la luce - fanpage : L'ospedale Cardarelli rischia il collasso finanziario - viaggrego : #Bolletta #Shock all' #Ospedale #Cardarelli di #Napoli: 11,5 milioni per la #Luce. Per #Draghi, il Paese è 'forte,… - viaggrego : RT @viaggrego: #Bolletta #Shock all' #Ospedale #Cardarelli di #Napoli: 11,5 milioni per la #Luce. Per #Draghi, il Paese è 'forte, in cresci… - GiancarloPilus1 : RT @viaggrego: #Bolletta #Shock all' #Ospedale #Cardarelli di #Napoli: 11,5 milioni per la #Luce. Per #Draghi, il Paese è 'forte, in cresci… -