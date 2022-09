"Ma chi ha contato? Mentana massacra Letta: il disastro Pd in piazza e in tv (Di venerdì 23 settembre 2022) "Chi ha contato?!". Siparietto tra Enrico Letta, segretario del PD, e Enrico Mentana, direttore del TgLa7 durante il programma "L'ultima parola" in cui ha intervistato i big politici. A 24 ore dal voto di domenica 25 settembre, Mentana ha ospitato Letta che nei sondaggi è dato in difficoltà: se dovesse esserci un crollo nelle urne potrebbe dimettersi da segretario Pd. L'ex premier ha parlato delle priorità degli italiani e bacchettato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, per le improvvide considerazioni a "Porta a Porta" sull'invasione dell'Ucraina culminate in una "difesa" di Putin (parole poi rettificate): "Ha detto quello che pensa veramente. Mi ha stupito che nessuno lo abbia criticato". All'inizio dell'intervista one-to-one si è consumato un botta e risposta ironico tra il conduttore e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) "Chi ha?!". Siparietto tra Enrico, segretario del PD, e Enrico, direttore del TgLa7 durante il programma "L'ultima parola" in cui ha intervistato i big politici. A 24 ore dal voto di domenica 25 settembre,ha ospitatoche nei sondaggi è dato in difficoltà: se dovesse esserci un crollo nelle urne potrebbe dimettersi da segretario Pd. L'ex premier ha parlato delle priorità degli italiani e bacchettato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, per le improvvide considerazioni a "Porta a Porta" sull'invasione dell'Ucraina culminate in una "difesa" di Putin (parole poi rettificate): "Ha detto quello che pensa veramente. Mi ha stupito che nessuno lo abbia criticato". All'inizio dell'intervista one-to-one si è consumato un botta e risposta ironico tra il conduttore e ...

