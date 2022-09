Laver Cup 2022: Stefanos Tsitsipas travolge Diego Schwartzman. L’Europa su porta sul 2-0 (Di venerdì 23 settembre 2022) Due a zero doveva essere e due a zero è stato. Se Casper Ruud ha sofferto più del previsto contro Jack Sock, per Stefanos Tsitsipas non ci sono stati problemi contro un Diego Schwartzman in profonda crisi. Il greco ha dominato il secondo singolare della Laver Cup 2022, imponendosi sull’argentino con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. L’Europa, favoritissima già dalla vigilia, si porta sul 2-0 contro il Resto del Mondo in attesa delle due sfide della serata, Murray contro De Minaur e soprattutto il doppio tra Roger Federer e Rafael Nadal contro Frances Tiafoe e Jack Sock. Non c’è davvero stata partita nel secondo singolare, con Tsitsipas che ha chiuso con 17 vincenti e appena 6 errori non forzati, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Due a zero doveva essere e due a zero è stato. Se Casper Ruud ha sofferto più del previsto contro Jack Sock, pernon ci sono stati problemi contro unin profonda crisi. Il greco ha dominato il secondo singolare dellaCup, imponendosi sull’argentino con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco., favoritissima già dalla vigilia, sisul 2-0 contro il Resto del Mondo in attesa delle due sfide della serata, Murray contro De Minaur e soprattutto il doppio tra Roger Federer e Rafael Nadal contro Frances Tiafoe e Jack Sock. Non c’è davvero stata partita nel secondo singolare, conche ha chiuso con 17 vincenti e appena 6 errori non forzati, mentre ...

