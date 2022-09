ubaldinic : Kaká correrà la sua prima maratona a Berlino #maratona #ansa #sport #running #correre -

Agenzia ANSA

, l'ex campione brasiliano del Milan, è a Berlino per correre la sua prima maratona. Lo racconta Spiegel. Il calciatore pallone d'oro 2007domenica la maratona berlinese. Per lui sarà la ..., l'ex campione brasiliano del Milan, è a Berlino per correre la sua prima maratona. Lo racconta Spiegel. Il calciatore pallone d'oro 2007domenica la maratona berlinese. Per lui sarà la ... Kaká correrà la sua prima maratona a Berlino - Calcio