Il Twiga di Santanchè e Briatore paga più a Meloni che allo stato (Di venerdì 23 settembre 2022) Più che alla Patria, l’oro va al partito. Del resto era stato lo stesso Flavio Briatore, tempo fa, a confessare che sì, era un mezzo scandalo che il canone del suo Twiga foss... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Più che alla Patria, l’oro va al partito. Del resto eralo stesso Flavio, tempo fa, a confessare che sì, era un mezzo scandalo che il canone del suofoss... Contenuto amento - Accedi al sito per abbonarti

PetrisAntonio : @DSantanche @GiorgiaMeloni La Santanchè ha bisogno di schiavi per il Twiga! - marcellaferr : @conteDartagnan Perché non ha più la Santanchè che lo porta al Twiga. - rombi_ti : RT @sandroz_it: #Giletti sulle concessioni balneari dica alla #Santanchè che gli italiani vogliono partecipare alla gare per il TWIGA !!! #… - cori_69 : Un minuto di silenzio per coloro che non arrivano al 15 del mese ??????? MA voteranno la Santanchè - e la sua sbandie… - sandroz_it : #Giletti sulle concessioni balneari dica alla #Santanchè che gli italiani vogliono partecipare alla gare per il TWIGA !!! #nonelarena -