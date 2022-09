Il castello delle cerimonie su Real Time: il matrimonio di Nare e Mike (Di venerdì 23 settembre 2022) La quarta puntata della sesta stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 23 settembre 2022 in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata al matrimonio di Nare e Mike. Nare è una ragazza russa di origine armena, cosmopolita, mentre Mike è nato a Novi Ligure ma di origini partenopee. È titolare di una pizzeria a Novi dove ha ricreato Napoli, il posto dove si sente a casa. Per il loro matrimonio, la coppia ha scelto il castello, con una sorpresa: Mike porterà da casa la sua “Zizzona” ovvero una mozzarella di bufala gigante, specialità di Battipaglia. Il castello delle ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 settembre 2022) La quarta puntata della sesta stagione de Ilè andata in onda venerdì 23 settembre 2022 in seconda serata su(canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata aldiè una ragazza russa di origine armena, cosmopolita, mentreè nato a Novi Ligure ma di origini partenopee. È titolare di una pizzeria a Novi dove ha ricreato Napoli, il posto dove si sente a casa. Per il loro, la coppia ha scelto il, con una sorpresa:porterà da casa la sua “Zizzona” ovvero una mozzarella di bufala gigante, specialità di Battipaglia. Il...

