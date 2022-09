Grande Fratello VIP 2022: Elenoire Ferruzzi piange e fa un duro discorso sui trans in Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è fin dagli esordi di questa edizione uno dei personaggi chiave di Grande Fratello VIP 2022. Diventata famosa soprattutto grazie a video ironici e graffianti sul web, la “vippona” sta esibendo alle telecamere del reality show Mediaset anche un lato più umano e riflessivo. Lo sanno bene i telespettatori che hanno seguito il suo duro sfogo andato in onda nel corso della seconda puntata di prima serata di GF VIP, trasmessa questa sera 22 settembre 2022. Dopo la visione di un filmato in cui abbracciava con tenerezza Nikita Pelizon, Elenoire Ferruzzi è scoppiata a piangere per poi spiegare che quel gesto di affetto visto nella clip era la conclusione di una serata in cui ha svelato un lato più intimo di sé ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022)è fin dagli esordi di questa edizione uno dei personaggi chiave diVIP. Diventata famosa soprattutto grazie a video ironici e graffianti sul web, la “vippona” sta esibendo alle telecamere del reality show Mediaset anche un lato più umano e riflessivo. Lo sanno bene i telespettatori che hanno seguito il suosfogo andato in onda nel corso della seconda puntata di prima serata di GF VIP, trasmessa questa sera 22 settembre. Dopo la visione di un filmato in cui abbracciava con tenerezza Nikita Pelizon,è scoppiata are per poi spiegare che quel gesto di affetto visto nella clip era la conclusione di una serata in cui ha svelato un lato più intimo di sé ...

