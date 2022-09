Gli autocrati che non vediamo: il comunista del Nicaragua oscura la Cnn (Di venerdì 23 settembre 2022) Nicaragua: Ortega oscura la Cnn in spagnolo Il regime nicaraguense continua a colpire la libertà di espressione nel Paese. Ieri, senza fornire alcuna spiegazione per la misura, il governo ha bloccato le trasmissioni del segnale di notizie internazionali “Cnn en español”, secondo quanto denunciato dalla rete stessa sul suo sito. “Il governo nicaraguense ha tolto il segnale alla nostra televisione, negando ai nicaraguensi le notizie e le informazioni della nostra rete, di cui si fidano da oltre 25 anni”, ha dichiarato la Cnn in un comunicato. “La Cnn ha cercato di ottenere una dichiarazione sia dal governo che dagli operatori via cavo che trasmettono il suo segnale ma non ha ricevuto alcuna risposta”, ha aggiunto. L’emittente ha ricordato che le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per gli attacchi di Ortega contro “membri della Chiesa, della ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 settembre 2022): Ortegala Cnn in spagnolo Il regime nicaraguense continua a colpire la libertà di espressione nel Paese. Ieri, senza fornire alcuna spiegazione per la misura, il governo ha bloccato le trasmissioni del segnale di notizie internazionali “Cnn en español”, secondo quanto denunciato dalla rete stessa sul suo sito. “Il governo nicaraguense ha tolto il segnale alla nostra televisione, negando ai nicaraguensi le notizie e le informazioni della nostra rete, di cui si fidano da oltre 25 anni”, ha dichiarato la Cnn in un comunicato. “La Cnn ha cercato di ottenere una dichiarazione sia dal governo che dagli operatori via cavo che trasmettono il suo segnale ma non ha ricevuto alcuna risposta”, ha aggiunto. L’emittente ha ricordato che le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per gli attacchi di Ortega contro “membri della Chiesa, della ...

