GFVip 7 | il coraggio di essere Elenoire

Il GFVip 7, come in molti pensano, è solo l'ennesimo reality che scorre nel palinsesto televisivo per regalare al pubblico generalista la dose di leggerezza serale che a tanti piace. Eppure, nella seconda puntata di questa settima edizione condotta da Alfonso Signorini, a spiccare non è una storia d'amore o l'ennesima litigata sulle nomination, come si è abituati a vedere in questo programma; ma un discorso fatto da una dei concorrenti: Elenoire Ferruzzi. In un clima di cambiamento sociale e politico soprattutto italiano; in un periodo in cui in televisione e sui social rimbalza la voce di chi pensa "Hai già le unioni civili" e di chi, all'opposto, cerca di lottare per l'integrazione e la tutela di diritti fondamentali; l'icona LGBT+ regala al pubblico il suo punto di vista, con rispetto ed educazione; raccontando di sé ma anche di tanti altri ...

